Этот момент попал на видео, передает 24 Канал. Здание полностью разрушено.

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Видео падения небоскреба в Бангкоке

Мьянму всколыхнуло землетрясение магнитудой 7,7 балла. Здесь известно уже о почти 150 погибших.

Стихийное бедствие также накрыло столицу Таиланда Бангкок. В городе проживает более 17 миллионов человек.

Люди спасались от сокрушительного землетрясения из многоэтажек. Вода плескалась через край бассейнов на верхних этажах домов.

Сеть облетело видео разрушения 30-этажного небоскреба. Он был построен на 30%.

Там должны были разместить офис Государственного аудиторского управления.

Небоскреб упал во время землетрясения в Бангкоке: смотрите видео

Однако, теперь небоскреб полностью разрушен.

Под его завалами погибли по меньшей мере 8 человек.

Обвал небоскреба в Бангкоке: смотрите видео

Более 110 человек считаются пропавшими без вести. Еще несколько десятков заблокированы в шахте лифта – об их судьбе неизвестно ничего.

Спасти удалось пока только 7 человек.