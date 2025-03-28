Этот момент попал на видео, передает 24 Канал. Здание полностью разрушено.
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Видео падения небоскреба в Бангкоке
Мьянму всколыхнуло землетрясение магнитудой 7,7 балла. Здесь известно уже о почти 150 погибших.
Стихийное бедствие также накрыло столицу Таиланда Бангкок. В городе проживает более 17 миллионов человек.
Люди спасались от сокрушительного землетрясения из многоэтажек. Вода плескалась через край бассейнов на верхних этажах домов.
Сеть облетело видео разрушения 30-этажного небоскреба. Он был построен на 30%.
Там должны были разместить офис Государственного аудиторского управления.
Небоскреб упал во время землетрясения в Бангкоке: смотрите видео
Однако, теперь небоскреб полностью разрушен.
Под его завалами погибли по меньшей мере 8 человек.
Обвал небоскреба в Бангкоке: смотрите видео
Более 110 человек считаются пропавшими без вести. Еще несколько десятков заблокированы в шахте лифта – об их судьбе неизвестно ничего.
Спасти удалось пока только 7 человек.