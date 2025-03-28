Цей момент потрапив на відео, передає 24 Канал. Будівля повністю зруйнована.
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Відео падіння хмарочоса у Бангкоку
М'янму сколихнув землетрус магнітудою 7,7 бала. Тут відомо уже про майже 150 загиблих.
Стихійне лихо також накрило столицю Таїланду Бангкок. У місті мешкає понад 17 мільйонів людей.
Люди рятувалися від нищівного землетрусу з багатоповерхівок. Вода хлюпала через край басейнів на верхніх поверхах будинків.
Мережу облетіло відео руйнування 30-поверхового хмарочоса. Він був збудований на 30%.
Там мали розмістити офіс Державного аудиторського управління.
Хмарочос впав під час землетрусу у Бангкоку: дивіться відео
Тепер хмарочос повністю зруйнований.
Під його завалами загинуло щонайменше 8 осіб.
Обвал хмарочоса у Бангкоку: дивіться відео
Понад 110 людей вважаються зниклими безвісти. Ще декілька десятків заблоковані в шахті ліфта – про їхню долю невідомо нічого.
Врятувати вдалося наразі лише 7 осіб.