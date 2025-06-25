Запрет на передвижение касается всех путешественников, включая туристов и торговцев. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Independent.

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Ограничения на границе Таиланда и Камбоджи

Премьер-министр Таиланда Петонгтарн Чинават 23 июня сообщила, что страна усиливает проверки на сухопутных границах с Камбоджей и запрещает туристам ехать туда.

Она заявила, что пересечение границы теперь разрешено только студентам, пациентам медицинских учреждений и людям, которым необходимо приобрести товары первой необходимости.

Позже армия Таиланда тоже объявила, что останавливает все переходы между странами, и будет пропускать только людей с "жизненно важными потребностями".

Обратите внимание. Также напомним, что с 1 мая 2025 года Таиланд требует у всех туристов онлайн-регистрацию.

В чем причина