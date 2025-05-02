Новое требование является обязательным для всех кто прибывает воздушным, наземным или морским транспортом. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Туристам в Таиланде нужно проходить онлайн-регистрацию

Иммиграционное бюро Таиланда объявило, что соответствующие формы теперь доступны на их официальном вебсайте. Новые карточки прибытия будут интегрированы с биометрической базой данных бюро, что позволит проводить комплексную проверку криминального прошлого всех посетителей, прибывающих в Таиланд.

О введении этой карточки стало известно в рамках мероприятий в борьбе с кибермошенничеством и торговлей людьми в приграничных городах Мьянмы и Камбоджи.

Такое решение было принято в связи с повышенным беспокойством о безопасности китайских туристов, которые в прошлом году составляли наибольшую группу посетителей. Поводом для ужесточения мер стало похищение китайского актера, получившее широкую огласку в начале этого года.



Туристам для въезда в Таиланд нужно проходить онлайн-регистрацию / Фото Unsplash

Процедура онлайн-регистрации

Путешественники, которые планируют посетить Таиланд, теперь должны зарегистрироваться онлайн за 3 дня до прибытия. Процесс регистрации позволяет подавать как индивидуальные, так и групповые заявки.

Необходимая информация включает паспортные данные, личные и туристические данные, информацию о месте проживания в Таиланде и базовую декларацию о состоянии здоровья.

Между тем хорватский остров Хвар ввел дресс-код для туристов накануне сезона.