Нова вимога є обов'язковою для всіх хто прибуває повітряним, наземним або морським транспортом. Про це пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Туристам в Таїланді потрібно проходити онлайн-реєстрацію

Імміграційне бюро Таїланду оголосило, що відповідні форми тепер доступні на їхньому офіційному вебсайті. Нові картки прибуття будуть інтегровані з біометричною базою даних бюро, що дозволить проводити комплексну перевірку кримінального минулого всіх відвідувачів, які прибувають до Таїланду.

Про запровадження цієї картки стало відомо в межах заходів в боротьбі з кібершахрайством і торгівлею людьми в прикордонних містах М'янми та Камбоджі.

Таке рішення було прийнято у зв'язку з підвищеним занепокоєнням щодо безпеки китайських туристів, які торік становили найбільшу групу відвідувачів. Приводом для посилення заходів стало викрадення китайського актора, що набуло широкого розголосу на початку цього року.



Туристам для в'їзду до Таїланду потрібно проходити онлайн-реєстрацію / Фото Unsplash

Процедура онлайн-реєстрації

Мандрівники, які планують відвідати Таїланд, тепер мають зареєструватися онлайн за 3 дні до прибуття. Процес реєстрації дозволяє подавати як індивідуальні, так і групові заявки.

Необхідна інформація включає паспортні дані, особисті та туристичні дані, інформацію про місце проживання в Таїланді та базову декларацію про стан здоров'я.

Тим часом хорватський острів Хвар запровадив дрес-код для туристів напередодні сезону.