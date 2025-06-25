Заборона на пересування стосується всіх мандрівників, включно з туристами й торговцями. Про це пише 24 Канал із посиланням на The Independent.

Дивіться також На грецькому острові страшні лісові пожежі, оголошено надзвичайний стан: моторошні кадри

Обмеження на кордоні Таїланду та Камбоджі

Прем'єр-міністерка Таїланду Петонгтарн Чинават 23 червня повідомила, що країна посилює перевірки на сухопутних кордонах з Камбоджею і забороняє туристам їхати туди.

Вона заявила, що перетин кордону тепер дозволений тільки студентам, пацієнтам медичних установ та людям, яким необхідно придбати товари першої потреби.

Пізніше армія Таїланду теж оголосила, що зупиняє всі переходи між країнами, і пропускатиме лише людей із "життєво важливими потребами".

Зверніть увагу. Також нагадаємо, що від 1 травня 2025 року Таїланд вимагає у всіх туристів онлайн-реєстрацію.

У чому причина