Зі стихією намагаються боротися понад 400 пожежників, яким допомагають 14 гелікоптерів та 2 літаки. Про це пише 24 Канал із посиланням на Reuters та Independend.

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Яка ситуація зараз на острові

Пожежа вже спричинила відключення електроенергії та нестачу води, не кажучи вже про пошкодження майна.

Служби цивільної оборони Греції випустили попередження про лісові пожежі в районах Весса, Літі та пляжу Літі. Влада також закликала евакуюватися жителями приморського села на північний захід від столиці.

Фото ситуації на Хіосі з супутника:

Пожежні служби сподіваються запобігти поширенню вогню на райони, у яких виробляють природну смолу, яку збирають з мастикових дерев.

Пожежі на острові Хіос: дивіться відео

Чи можна летіти у Грецію на відпочинок

Попри складу ситуацію, наразі скасувань рейсів не було – Національний аеропорт острова Хіос працює у звичному режимі.

Також МЗС поки що не застерігало від необов'язкових поїздок до Греції, тому, якщо ви вже маєте квитки чи бронювання, навряд вам відшкодують кошти. Однак деякі страхові поліси включають покриття збитків через стихійне лихо, тому такі речі слід з'ясовувати напряму з вашою страховою компанією та постачальником туристичних послуг.

Важливо! Влітку на грецьких островах регулярно виникають лісові пожежі. Якщо перебуваєте там на відпочинку, регулярно слідкуйте за повідомленнями влади.

Нагадаємо, що також нещодавно велика лісова пожежа також вирувала поблизу Афін, там була оголошена евакуація.