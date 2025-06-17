Надзвичайні служби працюють над тим, щоб впоратися з ситуацією і забезпечити безпеку людям. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
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У Греції масштабна лісова пожежа біля Афін
У понеділок, 16 червня, близько 120 пожежників були направлені до села Ано Сулі, розташованого приблизно за 40 кілометрів від Афін, для боротьби з лісовою пожежею. У боротьбі з вогнем їм допомагали 17 літаків і 30 пожежних машин.
Влада видала наказ про евакуацію мешканців Ано Сулі та сусіднього міста Марафон, закликаючи їх покинути свої домівки заради безпеки.
Місцеві ЗМІ поширюють у соціальних мережах кадри гасіння пожежі, оскільки боротьба з лісовою стихією триває.
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Лісові пожежі в Греції
Останніми роками лісові пожежі все частіше стають характерною літньою рисою Греції. Країна бореться з наслідками зміни клімату, яка призвела до підвищення температури та зменшення кількості опадів, що значно підвищує ризик виникнення лісових пожеж.
Лише у 2023 році грецька влада повідомила про понад 8 000 лісових пожеж, що підкреслює нагальну потребу в ефективних заходах для боротьби з цією наростальною екологічною кризою.
До слова, раніше на горі Афон у Греції стався землетрус – стихія завдала серйозних пошкоджень багатовіковим монастирям.