На жаль, постраждали багатовікові монастирі. Про це повідомила грецька влада в п'ятницю, повідомляє 24 Канал з посиланням на AP.

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Землетрус пошкодив багатовікові монастирі на горі Афон

Нещодавні підземні поштовхи призвели до "серйозних тріщин" у куполі монастиря Ксенофонт, значної споруди, що датується кінцем Х століття.

Міністерство культури повідомило, що підземні поштовхи також спричинили пошкодження релігійних фресок на цьому об'єкті, а також у кількох інших місцях.



Гора Афон / Фото Cato Rolea

Гора Афон, яку часто називають Святою Горою, має велике значення як релігійне місце для православних християн. Ця напівавтономна чернеча республіка є домом для 20 православних монастирів. Там досі підтримують суворі традиції під грецьким суверенітетом, наприклад, давню заборону на в'їзд жінок на територію.

Ми повністю усвідомлюємо величезне археологічне, історичне та духовне значення гори Афон, і ми гарантуємо, що всі пошкодження будуть усунені відповідно до наукових та етичних стандартів,

– сказала міністерка культури Ліна Мендоні.

Реставраційні роботи планують розширити та прискорити, зосередившись на укріпленні конструкцій та ремонті творів мистецтва. Очікується, що комплексна оцінка пошкоджень буде завершена наступного тижня.

Тим часом у ПАР прийшло стихійне лихо – там сильні снігопади та повені.