Влада заявила, що площа вогнища у кратері зменшилися втричі. Про це пише 24 Канал із посиланням на Science Alert.

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"Ворота пекла" гаснуть

Газовий кратер Дарваза, більш популярний під назвою "Ворота пекла", має ширину близько 70 метрів та глибину близько 30 метрів. Температура в ньому – біля тисячі градусів за Цельсієм.

Хоч "Ворота в пекло" є чи найвідомішою пам'яткою Туркменістану, насправді це – екологічна катастрофа.

У 1971 році радянські вчені випадково пробурили там величезний кратер, внаслідок чого у повітря піднявся небезпечний газ – метан.

Вони вирішили його підпалити, що стало фатальною помилкою. Відтоді вогонь там не згасає, а величезна кількість метану продовжує підійматися у повітря.



Газовий кратер Дарваза або "Ворота пекла" у Туркменістані / Вікіпедія

За даними Міжнародного енергетичного агентства, через це Туркменістан є найбільшим джерелом викидів метану у світі.

Раніше величезне сяйво від полум'я було видно за кілька кілометрів, звідси й назва "Ворота в пекло", сьогодні залишилося лише слабке джерело горіння,

– сказала директорка державної енергетичної компанії "Туркменгаз" Ірина Лур'єва.

За її словами, довкола кратера пробурили численні свердловини для вловлювання метану, завдяки чому вогонь вдалося приборкати.