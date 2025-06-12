Власти заявили, что площадь очага в кратере уменьшились втрое. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Science Alert.
Смотрите также Фонтаны лавы высотой в небоскреб: невероятные кадры извержения вулкана на Гавайях в прямом эфире
"Врата ада" гаснут
Газовый кратер Дарваза, более популярный под названием "Врата ада", имеет ширину около 70 метров и глубину около 30 метров. Температура в нем – около тысячи градусов по Цельсию.
Хотя "Ворота в ад" является едва ли самой известной достопримечательностью Туркменистана, на самом деле это – экологическая катастрофа.
В 1971 году советские ученые случайно пробурили там огромный кратер, в результате чего в воздух поднялся опасный газ – метан.
Они решили его поджечь, что стало роковой ошибкой. С тех пор огонь там не угасает, а огромное количество метана продолжает подниматься в воздух.
Газовый кратер Дарваза или "Врата ада" в Туркменистане / Википедия
По данным Международного энергетического агентства, из-за этого Туркменистан является крупнейшим источником выбросов метана в мире.
Раньше огромное сияние от пламени было видно за несколько километров, отсюда и название "Ворота в ад", сегодня остался лишь слабый источник горения,
– сказала директор государственной энергетической компании "Туркменгаз" Ирина Лурьева.
По ее словам, вокруг кратера пробурили многочисленные скважины для улавливания метана, благодаря чему огонь удалось обуздать.