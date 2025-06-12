И это еще не конец – вероятно, вулкан будет выпускать еще большие лавовые фонтаны. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Гавайскую вулканологическую обсерваторию Геологической службы США.

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Невероятные кадры извержения вулкана Килауэа на Гавайях

Гавайская вулканологическая обсерватория Геологической службы США (USGS) сообщила, что это уже 25-й эпизод извержения Килауэи. Он начался 11 июня в 11:57 по гавайскому стандартному времени.

Объяснение. В общем извержение вулкана началось аж 23 декабря 2024 года. С тех пор вулкан то извергается, то делает "паузу" на несколько дней.

USGS ведет онлайн-трансляции вулкана на Гавайях с разных ракурсов. Сейчас фонтан стишился, однако лава продолжает вытекать.

Если немного промотать видео, то можно рассмотреть, как вулкан "выплевывал" лаву 11 июня, или же подождать нового извержения и стать свидетелем событий в реальном времени.



Извержение вулкана Килауэа в обед 11 июня / Скриншот из видео USGS



Извержение вулкана Килауэа вечером 11 июня / Скриншот с видео USGS



Извержение вулкана Килауэа вечером 11 июня / Скриншот с видео USGS

Риски извержения вулкана Килауэа

Извержение происходит в закрытой зоне Национального парка вулканов Гавайев, где объявлен оранжевый уровень тревоги.

Потоки лавы медленно продвигаются вниз по склону, и их сдерживают другие горные вершины, поэтому пожарной опасности нет.

Несмотря на это, извержение создает риски для авиации и для тех, кто находится в непосредственной близости возле вулкана, поскольку его испарения содержат вулканический смог, диоксид серы и углекислый газ.

Также существует опасность оползней и обвалов горных пород.