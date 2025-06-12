Сейчас в нескольких провинциях Южной Африки объявлен оранжевый уровень тревоги. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Anadolu.

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Какова ситуация в ЮАР

Большой шторм принес в Южную Африку большие снега и наводнения утром вторника, 10 июня. Непогода разрушила дома и значительно повредила инфраструктуру. Примерно 500 000 человек остались без электроэнергии.

Снегопад в ЮАР: фото Africa Facts Zone, соцсеть X

Оранжевый уровень опасности объявили в Восточной Капской провинции (Восточный мыс) и провинции Квазуру-Наталь, которые расположены на побережье Индийского океана. Там сейчас худшая ситуация – много зданий и машин оказались под водой.

В Восточной Капской провинции сотни людей покинули свои дома и разместились в общественных домах.

Непогода в ЮАР: смотрите видео

Сейчас наводнения в ЮАР унесли по меньшей мере 49 жизней. Еще больше людей считаются пропавшими без вести – их поиски продолжаются.