Кроме того, там закрывают зоомагазины и ветеринарные клиники. Правоохранители будут проверять, соблюдает ли население правил. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Iran International и BBC.

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В чем причина запрета

Со времен Исламской революции 1979 года в Иране не приветствуют содержание собак. Власти считают собак "нечистыми существами" и наследием культурного влияния западной культуры.

Новый закон начал действовать 6 июня. На этот раз власти страны заявили, что выгуливание собак на улице угрожает общественному порядку и охране здоровья. В частности прокурор города Кашмер утверждает, что запрет ввели "с целью обеспечения общественной гигиены, а также физической и психологической безопасности населения".

А верховный лидер аятолла Хаменеи "осудил" владельцев собак, заявив, что их можно содержать только для выпаса скота, охоты или охраны.

Какое наказание грозит за выгул собак в Иране

Первые ограничения по выгулу собак появились в Тегеране в 2019 году. Несмотря на запрет, большинство жителей столицы искали выход из ситуации и продолжали выгуливать своих домашних любимцев. Чтобы их не поймали, они делали это ночью в отдаленных районах или специально вывозили собак на выгул машиной за пределы города.

Однако на этот раз прокурор провинции Ардебиль объявил, что "нарушители столкнутся с последствиями", если их увидят собаками на улице или в собственных транспортных средствах, в частности с физическими. Автомобили таких людей будут конфисковывать, и могут наложить штраф.

К слову, напомним, что в начале года новые абсурдные правила ввели в КНДР, запретив людям есть хот-доги и южнокорейскую уличную еду.