Крім того, там закривають зоомагазини та ветеринарні клініки. Пправоохоронці перевірятимуть, чи дотримується населення правил. Про це пише 24 Канал із посиланням на Iran International та BBC.

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У чому причина заборони

З часів Ісламської революції 1979 року в Ірані не вітають утримування собак. Влада вважає собак "нечистими істотами" та спадщиною культурного впливу західної культури.

Новий закон почав діяти 6 червня. Цього разу влада країни заявила, що вигулювання собак на вулиці загрожує громадському порядку та охороні здоров'я. Зокрема прокурор міста Кашмер стверджує, що заборону запровадили "з метою забезпечення громадської гігієни, а також фізичної та психологічної безпеки населення".

А верховний лідер аятола Хаменеї "осудив" власників собак, заявивши, що їх можна утримувати лише для випасу худоби, полювання або охорони.

Яке покарання загрожує за вигул собак в Ірані

Перші обмеження щодо вигулу собак з'явилися у Тегерані у 2019 році. Попри заборону, більшість жителів столиці шукали вихід із ситуації та продовжували вигулювати своїх домашніх улюбленців. Щоб їх не спіймали, вони робили це вночі у віддалених районах або спеціально вивозили собак на вигул машиною за межі міста.

Однак цього разу прокурор провінції Ардебіль оголосив, що "порушники зіткнуться з наслідками", якщо їх побачать собаками на вулиці або у власних транспортних засобах, зокрема з фізичними. Автомобілі таких людей конфісковуватимуть, і можуть накласти штраф.

До слова, нагадаємо, що на початку року нові абсурдні правила ввели в КНДР, заборонивши людям їсти хот-доги та південнокорейську вуличну їжу.