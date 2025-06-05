За порушення правил можуть оштрафувати на 750 євро, а інколи й заарештувати. Як пише 24 Канал з посиланням на Daily Mirror, це лише одна з багатьох вимог, які покликані врегулювати поведінку буйних туристів.
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На Майорці запровадили нові туристичні заборони
Чиновники окреслили низку нових правил, спрямованих на розв'язання різних питань, пов'язаних з громадською поведінкою в популярних туристичних місцях. Заходи конкретно спрямовані на такі види поведінки, як:
- вандалізм, включаючи графіті,
- плакати та листівки,
- азартні ігри та парі в громадських місцях,
- жебрацтво,
- домагання,
- несанкціоновані виступи артистів,
- неліцензовані гастролі,
- засмічення,
- вживання алкоголю в громадських місцях,
- групові збори,
- вулична торгівля,
- використання будинків на колесах,
- нудизм,
- прогулянки на балконах,
- їзда на скутерах.
Ці нові закони є відповіддю на протести на острові проти надмірного туризму, а також на збільшення кількості скарг від мешканців щодо поведінки приїжджих.
Експерти радять туристам ознайомитися з оновленими правилами поведінки в Пальмі та інших популярних курортних зонах, щоб забезпечити їх дотримання й отримати більш приємні враження.
Коли виїжджаєте за кордон, завжди варто ознайомитися з місцевими правилами. Ці заходи були запроваджені для захисту культури та економіки Пальми, а в деяких випадках і для громадської безпеки,
– пояснив гендиректор і засновник Watches2U Денні Тоффел.
Він також наголосив на потенційних наслідках купівлі товарів у несанкціонованих вуличних торговців. Хоча це здається нешкідливою можливістю поторгуватися, вони можуть суттєво вплинути на місцевий легальний бізнес.
Які заборони діють для туристів на Майорці / Фото Unsplash
Крім того, ці нелегальні торговці часто продають контрафактну продукцію, яка не лише порушує закони про інтелектуальну власність, але й забирає доходи у законного бізнесу.
Деталі про штрафи
Так, графіті, яке тепер віднесено до категорії серйозних правопорушень, буде каратися штрафом до 3 000 євро.
За нудизм – як повний, так і частковий – передбачені штрафи до 750 євро, хоча винятки будуть зроблені для спеціально відведених місць і жінок, які гуляють топлес на пляжах.
Акт "балконування", або пересування між балконами, також буде суворо каратися штрафом у розмірі до 1 500 євро.
Крім того, користувачі електросамокатів тепер зобов'язані мати страховку цивільної відповідальності з мінімальним покриттям 120 000 євро і носити шоломи під час їзди. А несанкціоноване використання колонок, заняття паркуром і використання лазерних указок у громадських місцях, а також публічна дефекація призведуть до арештів.
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