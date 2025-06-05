За порушення правил можуть оштрафувати на 750 євро, а інколи й заарештувати. Як пише 24 Канал з посиланням на Daily Mirror, це лише одна з багатьох вимог, які покликані врегулювати поведінку буйних туристів.

Читайте також Заїхати стане майже неможливо: популярний курорт обмежив в'їзд та оренду авто

На Майорці запровадили нові туристичні заборони

Чиновники окреслили низку нових правил, спрямованих на розв'язання різних питань, пов'язаних з громадською поведінкою в популярних туристичних місцях. Заходи конкретно спрямовані на такі види поведінки, як:

  • вандалізм, включаючи графіті,
  • плакати та листівки,
  • азартні ігри та парі в громадських місцях,
  • жебрацтво,
  • домагання,
  • несанкціоновані виступи артистів,
  • неліцензовані гастролі,
  • засмічення,
  • вживання алкоголю в громадських місцях,
  • групові збори,
  • вулична торгівля,
  • використання будинків на колесах,
  • нудизм,
  • прогулянки на балконах,
  • їзда на скутерах.

Ці нові закони є відповіддю на протести на острові проти надмірного туризму, а також на збільшення кількості скарг від мешканців щодо поведінки приїжджих.

Експерти радять туристам ознайомитися з оновленими правилами поведінки в Пальмі та інших популярних курортних зонах, щоб забезпечити їх дотримання й отримати більш приємні враження.

Коли виїжджаєте за кордон, завжди варто ознайомитися з місцевими правилами. Ці заходи були запроваджені для захисту культури та економіки Пальми, а в деяких випадках і для громадської безпеки,
– пояснив гендиректор і засновник Watches2U Денні Тоффел.

Він також наголосив на потенційних наслідках купівлі товарів у несанкціонованих вуличних торговців. Хоча це здається нешкідливою можливістю поторгуватися, вони можуть суттєво вплинути на місцевий легальний бізнес.

Які заборони діють для туристів на Майорці
Які заборони діють для туристів на Майорці / Фото Unsplash

Крім того, ці нелегальні торговці часто продають контрафактну продукцію, яка не лише порушує закони про інтелектуальну власність, але й забирає доходи у законного бізнесу.

Деталі про штрафи

Так, графіті, яке тепер віднесено до категорії серйозних правопорушень, буде каратися штрафом до 3 000 євро.

За нудизм – як повний, так і частковий – передбачені штрафи до 750 євро, хоча винятки будуть зроблені для спеціально відведених місць і жінок, які гуляють топлес на пляжах.

Акт "балконування", або пересування між балконами, також буде суворо каратися штрафом у розмірі до 1 500 євро.

Крім того, користувачі електросамокатів тепер зобов'язані мати страховку цивільної відповідальності з мінімальним покриттям 120 000 євро і носити шоломи під час їзди. А несанкціоноване використання колонок, заняття паркуром і використання лазерних указок у громадських місцях, а також публічна дефекація призведуть до арештів.

Тим часом в Іспанії вже спостерігають рекордну спеку – в самому розпалі літа обіцяють ще гіршу ситуацію