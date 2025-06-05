За порушення правил можуть оштрафувати на 750 євро, а інколи й заарештувати. Як пише 24 Канал з посиланням на Daily Mirror, це лише одна з багатьох вимог, які покликані врегулювати поведінку буйних туристів.

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На Майорці запровадили нові туристичні заборони

Чиновники окреслили низку нових правил, спрямованих на розв'язання різних питань, пов'язаних з громадською поведінкою в популярних туристичних місцях. Заходи конкретно спрямовані на такі види поведінки, як:

вандалізм, включаючи графіті,

плакати та листівки,

азартні ігри та парі в громадських місцях,

жебрацтво,

домагання,

несанкціоновані виступи артистів,

неліцензовані гастролі,

засмічення,

вживання алкоголю в громадських місцях,

групові збори,

вулична торгівля,

використання будинків на колесах,

нудизм,

прогулянки на балконах,

їзда на скутерах.

Ці нові закони є відповіддю на протести на острові проти надмірного туризму, а також на збільшення кількості скарг від мешканців щодо поведінки приїжджих.

Експерти радять туристам ознайомитися з оновленими правилами поведінки в Пальмі та інших популярних курортних зонах, щоб забезпечити їх дотримання й отримати більш приємні враження.

Коли виїжджаєте за кордон, завжди варто ознайомитися з місцевими правилами. Ці заходи були запроваджені для захисту культури та економіки Пальми, а в деяких випадках і для громадської безпеки,

– пояснив гендиректор і засновник Watches2U Денні Тоффел.

Він також наголосив на потенційних наслідках купівлі товарів у несанкціонованих вуличних торговців. Хоча це здається нешкідливою можливістю поторгуватися, вони можуть суттєво вплинути на місцевий легальний бізнес.



Які заборони діють для туристів на Майорці / Фото Unsplash

Крім того, ці нелегальні торговці часто продають контрафактну продукцію, яка не лише порушує закони про інтелектуальну власність, але й забирає доходи у законного бізнесу.

Деталі про штрафи

Так, графіті, яке тепер віднесено до категорії серйозних правопорушень, буде каратися штрафом до 3 000 євро.

За нудизм – як повний, так і частковий – передбачені штрафи до 750 євро, хоча винятки будуть зроблені для спеціально відведених місць і жінок, які гуляють топлес на пляжах.

Акт "балконування", або пересування між балконами, також буде суворо каратися штрафом у розмірі до 1 500 євро.

Крім того, користувачі електросамокатів тепер зобов'язані мати страховку цивільної відповідальності з мінімальним покриттям 120 000 євро і носити шоломи під час їзди. А несанкціоноване використання колонок, заняття паркуром і використання лазерних указок у громадських місцях, а також публічна дефекація призведуть до арештів.

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