За нарушение правил могут оштрафовать на 750 евро, а иногда и арестовать. Как пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mirror, это лишь одно из многих требований, которые призваны урегулировать поведение буйных туристов.

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На Майорке ввели новые туристические запреты

Чиновники обозначили ряд новых правил, направленных на решение различных вопросов, связанных с общественным поведением в популярных туристических местах. Меры конкретно направлены на такие виды поведения, как:

  • вандализм, включая граффити,
  • плакаты и листовки,
  • азартные игры и пари в общественных местах,
  • попрошайничество,
  • домогательства,
  • несанкционированные выступления артистов,
  • нелицензированные гастроли,
  • засорение,
  • употребление алкоголя в общественных местах,
  • групповые собрания,
  • уличная торговля,
  • использование домов на колесах,
  • нудизм,
  • прогулки на балконах,
  • езда на скутерах.

Эти новые законы являются ответом на протесты на острове против чрезмерного туризма, а также на увеличение количества жалоб от жителей относительно поведения приезжих.

Эксперты советуют туристам ознакомиться с обновленными правилами поведения в Пальме и других популярных курортных зонах, чтобы обеспечить их соблюдение и получить более приятные впечатления.

Когда выезжаете за границу, всегда стоит ознакомиться с местными правилами. Эти меры были введены для защиты культуры и экономики Пальмы, а в некоторых случаях и для общественной безопасности,
– пояснил гендиректор и основатель Watches2U Дэнни Тоффел.

Он также отметил потенциальные последствия покупки товаров у несанкционированных уличных торговцев. Хотя это кажется безобидной возможностью поторговаться, они могут существенно повлиять на местный легальный бизнес.

Какие запреты действуют для туристов на Майорке
Какие запреты действуют для туристов на Майорке / Фото Unsplash

Кроме того, эти нелегальные торговцы часто продают контрфактную продукцию, которая не только нарушает законы об интеллектуальной собственности, но и забирает доходы у законного бизнеса.

Детали о штрафах

Так, граффити, которое теперь отнесено к категории серьезных правонарушений, будет наказываться штрафом до 3 000 евро.

За нудизм – как полный, так и частичный – предусмотрены штрафы до 750 евро, хотя исключения будут сделаны для специально отведенных мест и женщин, которые гуляют топлес на пляжах.

Акт "балконирования", или передвижения между балконами, также будет строго наказываться штрафом в размере до 1 500 евро.

Кроме того, пользователи электросамокатов теперь обязаны иметь страховку гражданской ответственности с минимальным покрытием 120 000 евро и носить шлемы во время езды. А несанкционированное использование колонок, занятия паркуром и использование лазерных указок в общественных местах, а также публичная дефекация приведут к арестам.

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