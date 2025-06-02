Из-за высокого наплыва туристов и перегрузки дорог местные власти ограничили количество транспортных средств в высокий сезон. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Euronews.

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Новые ограничения на Ибице

Начиная с 1 июня, на Ибице могут находиться до 20 168 автомобилей нерезидентов в день. Более того, 16 000 из них – арендованные автомобили, которые можно взять напрокат непосредственно на острове.

Остальные 4 168 – квота для частных автомобилей, которые прибывают на Ибицу паромами из портов Барселоны, Дении, Валенсии или Пальмы. В таком случае нужно получить соответствующее разрешение, которое стоит 1 евро в день.

Ограничения будут действовать до 30 сентября. Глава правительства Ибицы заявил, что новые правила ввели для того, чтобы "гарантировать устойчивость" острова.

Проблемы с туризмом на Ибице

Ибица, как и многие другие курортные места Испании, страдает от чрезмерного туризма. На острове проживают всего 150 тысяч человек, однако каждый год туда приезжают аж 3,6 миллиона туристов в год.

За последние 20 лет количество автомобилей на дорогах Ибицы выросло в четыре раза. Если в 2002 году их ежедневное количество составляло 51 тысячу, то в 2022 году – уже 207 тысяч.

К слову, недавно из-за чрезмерного туризма произошли громкие протесты на Канарских островах. Местные жители возмущены, что из-за большого количества путешественников постоянно возникают пробки и растут цены на жилье.