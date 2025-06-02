Такая ситуация вызывает беспокойство относительно влияния экстремальной жары на здоровье и безопасность людей. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Францию, Португалию и Испанию накрыла рекордная жара

Метеорологи объявили, что на следующей неделе на большей части Европы сохранится эта жара, которая вызвана системой высокого давления.

В Мадриде до пятницы температура поднимется до 37 градусов по Цельсию и будет оставаться высокой в течение всех выходных.

В Испании уже начинается адская жара. И это только начало, летом ситуация будет становиться еще иной.

Между тем в Севилье ожидаются еще более экстремальные условия, где температура, вероятно, превысит 40 градусов. В Париже ожидается превышение 30 градусов.

Высокие температуры на фоне худшей засухи за последние десятилетия вызвали беспокойство среди фермеров в некоторых районах Северной Европы, поскольку необычно сухая погода этой весной задержала посевную пшеницы и кукурузы,

– говорится в сообщении.

В то же время Европа – не единственный регион, где лето наступило необычно рано: Канада также сообщила о возвращении рекордной жары после нескольких дней прохладной и пасмурной погоды.



В Европе фиксируют аномальную жару / Фото Getty Images

Прогнозируют и ураганы

Также метеорологи прогнозируют чрезвычайно активный сезон ураганов в Атлантике, причем NOAA заявляет о большем, чем обычно, количестве штормов. С июня по ноябрь может образоваться от 6 до 10 ураганов, и 5 из них – достигнут значительной силы.

Кроме того, летние модели прогноза предполагают, что, вероятно, будут преобладать слабые нейтральные условия, связанные с Южным колебанием – Ла-Нинья или Эль-Ниньо. Эти условия могут еще больше способствовать развитию тропических штормов.

Тем не менее начало сезона ожидается относительно спокойным, поскольку модели прогнозов предусматривают низкий риск штормов в ближайшие 10 дней. При этом метеорологи предупреждают, что природные явления могут резко активизироваться с середины июня.