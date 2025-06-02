Така ситуація викликає занепокоєння щодо впливу екстремальної спеки на здоров'я та безпеку людей. Про це пише 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Францію, Португалію та Іспанію накрила рекордна спека

Метеорологи оголосили, що наступного тижня на більшій частині Європи збережеться ця спека, яка спричинена системою високого тиску.

У Мадриді до п'ятниці температура підніметься до 37 градусів за Цельсієм і залишатиметься високою протягом усіх вихідних.

В Іспанії вже починається пекельна спека. І це лише початок, влітку ситуація ставатиме ще інша.

Тим часом у Севільї очікуються ще більш екстремальні умови, де температура, ймовірно, перевищить 40 градусів. У Парижі очікується перевищення 30 градусів.

Високі температури на тлі найгіршої посухи за останні десятиліття викликали занепокоєння серед фермерів у деяких районах Північної Європи, оскільки незвично суха погода цієї весни затримала посівну пшениці та кукурудзи,

– йдеться в повідомленні.

Водночас Європа – не єдиний регіон, де літо настало незвично рано: Канада також повідомила про повернення рекордної спеки після кількох днів прохолодної та похмурої погоди.



У Європі фіксують аномальну спеку / Фото Getty Images

Прогнозують і урагани

Також метеорологи прогнозують надзвичайно активний сезон ураганів в Атлантиці, причому NOAA заявляє про більшу, ніж зазвичай, кількість штормів. З червня по листопад може утворитися від 6 до 10 ураганів, і 5 з них – досягнуть значної сили.

Крім того, літні моделі прогнозу припускають, що, ймовірно, переважатимуть слабкі нейтральні умови, пов'язані з Південним коливанням – Ла-Нінья або Ель-Ніньйо. Ці умови можуть ще більше сприяти розвитку тропічних штормів.

Проте, початок сезону очікується відносно спокійним, оскільки моделі прогнозів передбачають низький ризик штормів у найближчі 10 днів. При цьому метеорологи попереджають, що природні явища можуть різко активізуватися з середини червня.