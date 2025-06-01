Мовиться про Ріміні – улюблений приморський курорт італійців, який дедалі більше відкриває свої двері для іноземців. Детальніше про раніше заховане від очей туристів місто розповідає 24 Канал з посиланням на Independent.

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Чому варто відвідати італійське Ріміні

Найперше, що привертає увагу у місті – пішохідний "морський парк". Це ідеальне місце для ранкових прогулянок, яке з приходом сутінків перетворюється на жваве нічне місце.

Те, що колись було дорогою і паркуванням, тепер являє собою 15-кілометрову стежку, вигнуту, як морські хвилі. Близько 150 пляжних клубів вишикувалися вздовж стежки, а також ресторани, парки, спортзали тощо,

– йдеться у повідомленні.

У глибині острова відвідувачі можуть оглянути чарівне рибальське село Борго-Сан-Джуліано, відоме своєю мальовничою архітектурою. Химерні будівлі, прикрашені казковими віконницями, створюють яскраву атмосферу.

Ця мальовнича місцевість стала улюбленим місцем для любителів пообідати – тут чимало ресторанів просто неба, звідки відкривається приголомшливий вид на річку.



Пляжі в Ріміні / Фото Unsplash

Ця маловідома італійська перлина продовжує приваблювати відпочивальників своєю теплою гостинністю, що відрізняє місто від більш відомих напрямків. Відвідувачі часто кажуть, що відчувають себе частиною місцевої громади, а не просто гостями.

Одне з найпопулярніших місць Nud e Crud пропонує чудовий кулінарний досвід з піадіні – м'якими свіжими коржиками з помідорами, моцарелою і базиліком, за ціною 9,90 євро. На десерт варто поласувати традиційним тирамісу за 6 євро.

Також Ріміні є домом для 8 об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, включаючи могилу відомого італійського поета Данте Аліг'єрі та музей Байрона, що ще більше збагачує його культурний ландшафт.



В Ріміні розташувалися 8 об'єктів ЮНЕСКО / Фото Unsplash

Водночас вулиці міста прикрашають яскраві стінописи на честь культового режисера Федеріко Фелліні та його улюблених кіногероїв. Визначною пам'яткою, пов'язаною з ім'ям Фелліні, є заснований у 1908 році готель Grand Hotel Rimini, де колись зупинявся легендарний режисер.

У Grand Hotel Rimini є ресторан, де подають різноманітні страви з морепродуктів, зокрема салат з риби та молюсків, морський окунь з артишоками та лимонно-шоколадний мус з маракуєю. До слова, основні страви коштують в середньому близько 26 євро.

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