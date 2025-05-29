Туристи часто опиняються в полоні романтичної привабливості міста, проте багато хто не усвідомлює різкого контрасту між реальним Парижем та його ідилічним зображенням у кіно та книжках. Саме це і з'ясував Олівер Редкліфф з The Mirror, пише 24 Канал.

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Париж – романтичне місце, але з сюрпризами

Під час типової подорожі знаковими місцями Парижа Олівер досліджував такі відомі пам'ятки, як Версальський палац, Ейфелева вежа та Тріумфальна арка.

Однак, серед цих знаменитих архітектурних чудес він побачив несподіваний досвід, який справив на нього незабутнє враження – аспект французької столиці, про який часто не згадують у туристичних путівниках.

Найбільше мене вразили істоти, що ховалися на вулицях під ними, – пацюки. Живучи в Лондоні, я бачив пацюків, які снують вночі, стрибаючи з одного сміттєвого бака на інший, але паразити, що блукають бульварами Парижа, на зовсім іншому рівні,

– зізнався він.



Париж кишить пацюками / Фото Unsplash

Журналіст підкреслив, що парижани, ймовірно, пристосувалися до присутності пацюків у своєму місті. Місцеві ЗМІ навіть почали з гумором називати цих гризунів "неприємним паризьким декором".

Насправді місто Париж веде тривалу боротьбу з цими шкідниками, впроваджуючи значні заходи протягом багатьох років. Однак, попри зусилля, результати поки що не виправдовують очікувань.

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