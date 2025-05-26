Як пише 24 Канал, згідно зі свіжим дослідженням Titan Travel, існує список найкращих міст для подорожі з подругами. І очолило його Порту.

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Порту ідеально підходить для дівич-вечорів

Третє за величиною місто Португалії стало ідеальним місцем для відпочинку, зустрічей і створення незабутніх спогадів, отримавши оцінку 8,68 з 10.

Порту пропонує поєднання культури, доступності, безпеки та веселощів, і все це в пішохідному міському пейзажі,

– зазначають автори.

Також Порту може похвалитися яскравим дозвіллям: 89 спа-салонів та оздоровчих центрів ідеально підходять для омолоджувального відпочинку для дівчат після цілого дня огляду визначних пам'яток.

Крім того, місто є домом для 76 пабів і клубів, що надають широкі можливості для нічного життя, а також 647 недорогих закладів для тих, хто шукає бюджетні варіанти.



Порту – ідеальне місто для подорожі з подругами / Фото Unsplash

Порту перетворилося на надзвичайно привабливе місце для відпочинку і через індекс безпеки 66,99 та мінімальною кількістю дощових днів протягом року. Мандрівники можуть насолоджуватися пропозиціями міста цілий рік, з додатковою перевагою – доступними цінами.

10 найкращих міст для подорожі з подругами

Порту; Флоренція; Единбург; Бордо; Лісабон; Амстердам; Прага; Афіни; Венеція; Таллінн.

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