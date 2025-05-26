Как пишет 24 Канал, согласно свежему исследованию Titan Travel, существует список лучших городов для путешествия с подругами. И возглавил его Порту.

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Порту идеально подходит для девичников

Третий по величине город Португалии стал идеальным местом для отдыха, встреч и создания незабываемых воспоминаний, получив оценку 8,68 из 10.

Порту предлагает сочетание культуры, доступности, безопасности и веселья, и все это в пешеходном городском пейзаже,

– отмечают авторы.

Также Порту может похвастаться ярким досугом: 89 спа-салонов и оздоровительных центров идеально подходят для омолаживающего отдыха для девушек после целого дня осмотра достопримечательностей.

Кроме того, город является домом для 76 пабов и клубов, предоставляющих широкие возможности для ночной жизни, а также 647 недорогих заведений для тех, кто ищет бюджетные варианты.



Порту – идеальный город для путешествия с подругами / Фото Unsplash

Порту превратилось в чрезвычайно привлекательное место для отдыха и через индекс безопасности 66,99 и минимальным количеством дождливых дней в течение года. Путешественники могут наслаждаться предложениями города круглый год, с дополнительным преимуществом – доступным ценам.

10 лучших городов для путешествия с подругами

Порту; Флоренция; Эдинбург; Бордо; Лиссабон; Амстердам; Прага; Афины; Венеция; Таллинн.

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