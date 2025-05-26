Как пишет 24 Канал, согласно свежему исследованию Titan Travel, существует список лучших городов для путешествия с подругами. И возглавил его Порту.

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Порту идеально подходит для девичников

Третий по величине город Португалии стал идеальным местом для отдыха, встреч и создания незабываемых воспоминаний, получив оценку 8,68 из 10.

Порту предлагает сочетание культуры, доступности, безопасности и веселья, и все это в пешеходном городском пейзаже,
– отмечают авторы.

Также Порту может похвастаться ярким досугом: 89 спа-салонов и оздоровительных центров идеально подходят для омолаживающего отдыха для девушек после целого дня осмотра достопримечательностей.

Кроме того, город является домом для 76 пабов и клубов, предоставляющих широкие возможности для ночной жизни, а также 647 недорогих заведений для тех, кто ищет бюджетные варианты.

Порту - идеальный город для путешествия с подругами
Порту – идеальный город для путешествия с подругами / Фото Unsplash

Порту превратилось в чрезвычайно привлекательное место для отдыха и через индекс безопасности 66,99 и минимальным количеством дождливых дней в течение года. Путешественники могут наслаждаться предложениями города круглый год, с дополнительным преимуществом – доступным ценам.

10 лучших городов для путешествия с подругами

  1. Порту;
  2. Флоренция;
  3. Эдинбург;
  4. Бордо;
  5. Лиссабон;
  6. Амстердам;
  7. Прага;
  8. Афины;
  9. Венеция;
  10. Таллинн.

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