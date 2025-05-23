И в каждом европейском городе они очень отличаются. 24 Канал со ссылкой на The Sun рассказывает, где же в Европе этот напиток стоит дешевле и дороже всего.

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Где в Европе "Апероль-шприц" стоит дешевле всего

Aperol Spritz остается самым доступным в стране происхождения – Италии. Средняя цена в южном Неаполе составляет всего 2 евро, а в Палермо – 3,66 евро.

Примечательно, что бар Cammarota Spritz в Неаполе предлагает непревзойденное предложение, продавая культовый напиток всего за 1 евро. Также для тех, кто находится в Палермо, на рынке Балларо можно приобрести напиток на вынос за 3 евро.

Aperol Spritz стал одним из самых популярных отпускных коктейлей в последние годы, но слишком часто отдыхающие могут быть поражены заоблачными ценами на напитки, когда они в отпуске,

– заявила Лора Эванс-Фиск из Eurochange.

Также в Европе дешево стоит коктейль "Апероль-шприц" в:

Варне, Болгария (4 евро).

Мармарисе, Турция (4,65 евро).

Саранде, Албания (6 евро).

Фетхие, Турция (6,10 евро).

Кефалонии, Греция (6,50 евро).

Задаре, Хорватия (6,60 евро).

Гран-Канарии, Испания (6,60 евро).



Цены на коктейль "Апероль-шприц" в разных городах Европы / Фото Unsplash

Зато самые дорогие варианты коктейля можно найти в таких городах, как Милан, где бокал стоит 15,20 евро, и Рим, где цена составляет 11,85 евро. Тусовочный остров Ибица также занимает видное место, где коктейль стоит 11,50 евро.

Высокие цены на "Апероль-шприц" и в других популярных местах, включая Ниццу, Афины, Пальму и Бодрум, где стоимость бокала начинается от 8,90 евро.

А о том, каких продуктов лучше избегать в отпуске 24 Канал писал ранее.