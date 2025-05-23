І в кожному європейському місті вони дуже відрізняються. 24 Канал з посиланням на The Sun розповідає, де ж у Європі цей напій коштує найдешевше та найдорожче.

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Де в Європі "Апероль-шприц" коштує найдешевше

Aperol Spritz залишається найдоступнішим у країні походження – Італії. Середня ціна в південному Неаполі становить лише 2 євро, а в Палермо – 3,66 євро.

Примітно, що бар Cammarota Spritz в Неаполі пропонує неперевершену пропозицію, продаючи культовий напій всього за 1 євро. Також для тих, хто перебуває в Палермо, на ринку Балларо можна придбати напій на винос за 3 євро.

Aperol Spritz став одним із найпопулярніших відпускних коктейлів останніми роками, але занадто часто відпочивальники можуть бути вражені захмарними цінами на напої, коли вони у відпустці,

– заявила Лора Еванс-Фіск з Eurochange.

Також в Європі дешево коштує коктейль "Апероль-шприц" у:

Варні, Болгарія (4 євро).

Мармарисі, Туреччина (4,65 євро).

Саранді, Албанія (6 євро).

Фетхіє, Туреччина (6,10 євро).

Кефалонії, Греція (6,50 євро).

Задарі, Хорватія (6,60 євро).

Гран-Канарії, Іспанія (6,60 євро).



Ціни на коктейль "Апероль-шприц" у різних містах Європи / Фото Unsplash

Натомість найдорожчі варіанти коктейлю можна знайти в таких містах, як Мілан, де келих коштує 15,20 євро, і Рим, де ціна становить 11,85 євро. Тусовочний острів Ібіца також посідає чільне місце, де коктейль коштує 11,50 євро.

Високі ціни на "Апероль-шприц" і в інших популярних місцях, включаючи Ніццу, Афіни, Пальму та Бодрум, де вартість келиха починається від 8,90 євро.

А про те, яких продуктів краще уникати у відпустці 24 Канал писав раніше.