Эксперт рассказала о 5 продуктах со шведского стола, которые часто становятся причиной отравления. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Не берите эти продукты со шведского стола

Соусы и подливы

Если в них не поддерживать соответствующую температуру, они становятся рассадниками бактерий. Поэтому обращайте внимание на то, ли они горячие. Избегайте соусов и подлив, которые имеют признаки расслоения или кожицу, потому что там может развиваться Clostridium perfringens. Эта кишечная бактерия вызывает диарею и спазмы желудка.

Вареный рис и макароны

Рис и макароны нельзя оставлять при комнатной температуре более чем на 2 часа, потому что там размножаются бактерии, в частности Bacillus cereus, которая может вызвать пищевое отравление.

Нарезанные фрукты и салаты

Если вы считаете, что фрукты или салат могут быть безопаснее, то ошибаетесь. Любое, что моется в загрязненной воде, может содержать кишечную палочку. Путешественникам следует быть осторожными в таких странах, как: Болгария, Кипр, Литва, Румыния и Турция, а также в отдельных районах Венгрии и Боснии и Герцеговины.

Также лучше выбирать цельные продукты, такие как: яблоки, сливы, персики, груши и апельсины.



Большинство продуктов на этом шведском столе хранятся неправильно / Википедия

Мясная нарезка и мягкие сыры

Молочные продукты, морепродукты и мясо особенно уязвимы к перепадам температуры и требуют пристального контроля. Если их не охлаждать должным образом, то можно отравиться. Смотрите, как их хранят. Если не в ледяных ваннах или за охлаждающей витриной, то точно не ешьте.

Сливочные десерты

Чизкейки и любые торты или десерты, которые содержат свежие сливки, должны храниться в холодильнике, а при комнатной температуре – как можно более короткое время. В идеале не дольше четырех часов, но это еще зависит от температуры воздуха.

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