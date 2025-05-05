Бывшая бортпроводница Кэт Камалани посоветовала никогда не пить жидкости, которые не хранились в бутылке или банке. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Unilad.
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Не пейте эти 2 напитка в самолете
Стюардесса предостерегла никогда не пить кофе и чай, которые готовятся из воды внутренних резервуаров самолета.
Она заявила, что их крайне редко чистят полноценно, если чистят вообще. По ее словам, делают это только в случае неисправностей, поэтому такие резервуары могут быть настоящим рассадником бактерий.
Женщина призналась, что большинство членов экипажа сами отказываются от кофе и чая во время полета. Также она рассказала, что кофемашины размещают прямо возле туалетов.
Ее слова о воде в резервуарах подтвердила и бывшая бортпроводница Алекс Куигли.
Я никогда не видела, чтобы резервуары мылись между рейсами. Более того, нам даже не разрешали сливать остатки кофе в специальные стоки – только в унитаз,
– сказала она.
Особенно Кэт не рекомендует просить воду пассажирам с детьми, которым часто нужен кипяток для детской смеси.
Она посоветовала использовать воду из бутылки, и просить подогреть ее отдельно в чашке. Такой способ более безопасен и снижает риск попадания вредных бактерий в организм малыша.