Бывшая бортпроводница Кэт Камалани посоветовала никогда не пить жидкости, которые не хранились в бутылке или банке. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Unilad.

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Не пейте эти 2 напитка в самолете

Стюардесса предостерегла никогда не пить кофе и чай, которые готовятся из воды внутренних резервуаров самолета.

Она заявила, что их крайне редко чистят полноценно, если чистят вообще. По ее словам, делают это только в случае неисправностей, поэтому такие резервуары могут быть настоящим рассадником бактерий.

Женщина призналась, что большинство членов экипажа сами отказываются от кофе и чая во время полета. Также она рассказала, что кофемашины размещают прямо возле туалетов.

Ее слова о воде в резервуарах подтвердила и бывшая бортпроводница Алекс Куигли.

Я никогда не видела, чтобы резервуары мылись между рейсами. Более того, нам даже не разрешали сливать остатки кофе в специальные стоки – только в унитаз,

– сказала она.

Особенно Кэт не рекомендует просить воду пассажирам с детьми, которым часто нужен кипяток для детской смеси.

Она посоветовала использовать воду из бутылки, и просить подогреть ее отдельно в чашке. Такой способ более безопасен и снижает риск попадания вредных бактерий в организм малыша.