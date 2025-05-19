Звісно, за вікенд важко побачити все, але відвідати найвизначніші місця цілком реально. Сьогодні Закордон 24 разом із міжнародним сервісом з переказу коштів TransferGo розповідають про 5 must-visit локацій Відня.

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Що побачити у Відні: 5 must-visit локацій

Віденська Ратуша

Ратуша – візитівка Ратушної площі, що вирізняється своїми п'ятьма високими шпилями, численними арковими вітражами та великим годинником, який прикрашає центральну вежу.

Побудована між 1872 і 1883 роками, будівля є прикладом неоготичної архітектури. Святкова зала розміром 71 метр в довжину і 20 метрів в ширину слугує місцем проведення різноманітних заходів, включаючи бали, спортивні змагання та фестивалі. Крім того, на площі перед ратушею проходить популярний різдвяний ярмарок.

Собор Святого Стефана

Екскурсія Віднем неможлива і без культового собору святого Стефана. Відвідувачам пропонується піднятися 343 сходинками на вершину південної вежі, звідки відкривається унікальний вид на місто.

Собор Святого Стефана у Відні / Фото Shutterstock

Вхід на оглядовий майданчик коштує 6,5 євро для дорослих, а дослідити сам собор та його підземні катакомби можна за 7 євро. Для тих, хто відвідує локацію у теплу пору року, з липня по вересень, щосуботи о 19:00 проводиться спеціальна екскурсія на горище храму.

Віденська опера

Жителі Відня наполегливо порекомендують відвідати культовий оперний театр. Квитки на вистави можуть бути дорогими. Якщо коштів бракує, а бажання побачити постановку дуже сильне, то за півтори години до початку заходу можна придбати квиток за доступними цінами. Однак така опція передбачає, що не буде місця, на яке можна сісти – протягом спектаклю доведеться стояти.

Тим, хто не може потрапити на виставу в один із найвідоміших театрів світу, варто відвідати екскурсію комплексом. Під час неї буде змога зазирнути за лаштунки театру, дізнатися про життя і творчість артистів, які виступають на сцені.

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Палац Шенбрунн та сад Бурггартен

Шенбрунн – палацово-парковий комплекс, який має побачити кожен турист. Ця архітектурна перлина, спроєктована в стилі бароко, відома не лише своєю величчю, але й розкішною територією, на якій розкинулися мальовничі сади Бурггартен з елегантними фонтанами та заплутаними лабіринтами.

Відвідувачі можуть насолоджуватися вільним доступом до паркового комплексу та милуватися зовнішнім виглядом палацу. Вартість вхідних квитків на екскурсії внутрішніми приміщеннями варіюється залежно від залів.



Сад Бурггартен / Фото Unsplash

У північній частині комплексу можна оглянути скляну пальмову оранжерею, а ліворуч від неї розташований павільйон метеликів. Тут туристи отримують унікальну можливість поспостерігати за різноманітними тропічними метеликами та кажанами зблизька.

Крім того, на території палацового комплексу Шенбрунн розташований Віденський зоопарк – один із найстаріших у Європі. Вартість вхідного квитка становить 27 євро для дорослих і 15,50 євро для дітей, а для дітей до 6 років вхід безплатний.

Будинок Гундертвассера

Віденський будинок мистецтв, спроєктований відомим художником і захисником довкілля Фріденсрайхом Гундертвассером, вирізняється асиметричними формами, шаховими фасадами та яскравою мозаїчною плиткою. Цікаво, що дерева тут ростуть прямо на даху, а плющ обвиває стіни, ще більше підкреслюючи їхню унікальну естетику. Споруду порівнюють із культовими роботами Антоніо Гауді.

Ця локація підходить для ентузіастів соціальних мереж, які шукають ідеальне тло для своїх стрічок в інстаграмі.

Тож обирайте для себе вдалі маршрути й вирушайте на екскурсію Віднем. Незабутні враження від вікенду у столиці Австрії гарантовані.