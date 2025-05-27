У відповідь на занепокоєння щодо наявності та доступності житла чиновники вживають заходів для розв'язання цієї проблеми, оскільки орендодавці переорієнтовуються на більш прибуткові варіанти короткострокової оренди. Про це пише 24 Канал з посиланням на The Independent.

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В Іспанії хочуть різко підняти ціни на житло через Airbnb

Нова податкова пропозиція, спрямована на короткострокову оренду житла терміном до 30 днів, має суттєво вплинути на туристичну галузь Іспанії. Останні дані показують, що майже третина з 94 мільйонів туристів, які відвідали Іспанію минулого року, обрали приватні будинки або квартири, а не традиційні готелі.

Наразі проживання в готелях обкладається 10-відсотковим ПДВ, тоді як короткострокова оренда житла на материковій частині Іспанії залишається звільненою від цього податку. Запровадження цього податку може змінити ландшафт варіантів оренди житла для туристів у країні.

Цей захід є частиною ширшого законопроєкту про житло, представленого урядом меншості на чолі з соціалістами. Проведення законопроєкту через глибоко розділений парламент є значною проблемою, зазначає видання,

– йдеться у повідомленні.

Перед іспанським урядом стоїть складне завдання – поєднати економічні переваги туризму, який є життєво важливою частиною національної економіки, з нагальною проблемою зростання цін на житло.

Нещодавній звіт Банку Іспанії підкреслює значний дефіцит нерухомості, який оцінюється в 450 000 будинків по всій країні. Примітно, що на Канарських і Балеарських островах приблизно 50% житлового фонду призначено для розміщення туристів або належить нерезидентам.

Що кажуть критики

Apartur – асоціація, що представляє інтереси власників туристичних апартаментів у Барселоні, заявила, що короткострокова оренда повинна оподатковуватися за тією ж ставкою ПДВ, що й готелі. Організація розкритикувала запропоновану ставку ПДВ у розмірі 21%, назвавши її дискримінаційною.

Законопроєкт, який зараз перебуває на розгляді, містить спірне положення. Воно передбачає обкладання податком у розмірі до 100% осіб негромадян ЄС, які купують нерухомість, за винятком випадків, коли ця нерухомість слугує їхнім основним місцем проживання.

Крім того, законодавство пропонує збільшити податки для власників порожньої нерухомості, включаючи друге житло.

Тим часом Іспанія блокує понад 65 000 оголошень про оренду житла на Airbnb.