В ответ на беспокойство о наличии и доступности жилья чиновники принимают меры для решения этой проблемы, поскольку арендодатели переориентируются на более прибыльные варианты краткосрочной аренды. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Independent.

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В Испании хотят резко поднять цены на жилье через Airbnb

Новое налоговое предложение, направлено на краткосрочную аренду жилья сроком до 30 дней, должно существенно повлиять на туристическую отрасль Испании. Последние данные показывают, что почти треть из 94 миллионов туристов, посетивших Испанию в прошлом году, выбрали частные дома или квартиры, а не традиционные отели.

Сейчас проживание в отелях облагается 10-процентным НДС, тогда как краткосрочная аренда жилья на материковой части Испании остается освобожденной от этого налога. Введение этого налога может изменить ландшафт вариантов аренды жилья для туристов в стране.

Эта мера является частью более широкого законопроекта о жилье, представленного правительством меньшинства во главе с социалистами. Проведение законопроекта через глубоко разделенный парламент является значительной проблемой, отмечает издание,

– говорится в сообщении.

Перед испанским правительством стоит сложная задача – совместить экономические преимущества туризма, который является жизненно важной частью национальной экономики, с насущной проблемой роста цен на жилье.

Недавний отчет Банка Испании подчеркивает значительный дефицит недвижимости, который оценивается в 450 000 домов по всей стране. Примечательно, что на Канарских и Балеарских островах примерно 50% жилого фонда предназначено для размещения туристов или принадлежит нерезидентам.

Что говорят критики

Apartur – ассоциация, представляющая интересы владельцев туристических апартаментов в Барселоне, заявила, что краткосрочная аренда должна облагаться налогом по той же ставке НДС, что и отели. Организация раскритиковала предложенную ставку НДС в размере 21%, назвав ее дискриминационной.

Законопроект, что сейчас находится на рассмотрении, содержит спорное положение. Оно предусматривает обложение налогом в размере до 100% лиц неграждан ЕС, которые покупают недвижимость, за исключением случаев, когда эта недвижимость служит их основным местом жительства.

Кроме того, законодательство предлагает увеличить налоги для владельцев пустой недвижимости, включая второе жилье.

Тем временем Испания блокирует более 65 000 объявлений об аренде жилья на Airbnb.