В Іспанії ртутний стовпчик у південних частинах країни має сягнути позначки +40 градусів за Цельсієм, що на понад 10 градусів вище за сезонну норму. Про це пише 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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На туристів в Іспанії чекає небезпечно спекотне літо

Три роки тому подібна ситуація була зафіксована, коли деякі регіони Іспанії пережили найспекотніший травень за всю історію спостережень. У цей період температура в аеропорту Севільї злетіла до приголомшливої позначки 41 градус.

В останній тиждень травня на значній частині півострова спостерігатиметься висока температура, яка зазвичай спостерігається в розпал літа, особливо з середи. Максимальна температура сягне понад 40 градусів, і не опуститься нижче 20,

– заявив Рубен дель Кампо з метеорологічної служби Aemet.

Мовиться про максимальну температуру, яка на 5 – 10 градусів вища за норму для цієї пори року.

Метеоролог Дель Кампо повідомив, що нещодавній стрибок температури можна пояснити системами високого тиску, що зависли над Піренейським півостровом. Ці умови створюють стабільну погоду, що характеризується мінімальною хмарністю і великою кількістю сонячних променів. Крім того, свій внесок у спеку вносить маса сухого теплого повітря з Північної Африки.

Які регіони найбільше постраждають

Південно-східна Іспанія, а також її центральний регіон та долина річки Ебро на північному сході країни найближчими днями зазнають значної спеки. Метеорологи прогнозують, що в центральних і північних районах температура може піднятися до +35 градусів за Цельсієм, а в районі річки Гвадалквівір в Андалусії в четвер і п'ятницю температура може піднятися до +40 градусів.



Наприкінці травня Іспанію розігріє до +40 градусів / Фото Unsplash

Очікується, що ця інтенсивна спека триватиме щонайменше до суботи, коли атмосферна нестабільність може спричинити хмарність, пилові хмари та потенційне зниження температури.

Зауважимо, найвищу температуру в історії в Іспанії було зафіксовано в серпні 2021 року, коли ртутний стовпчик в андалузькому місті Монторо сягнув +47,4 градуса.

Дослідження, проведене Aemet у 2022 році, виявило, що за останні 71 рік настання температури понад 30 градусів відбувалося в середньому на 20 – 40 днів раніше в Іспанії та на Балеарських островах.

До слова, це місто ЄС найкраще для дівич-вечорів.