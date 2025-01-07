Здавалося б, у Північній Кореї немає куди суворіше, однак Кім Чен Ин щоразу знаходить нові способи. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на DailyMail.

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Чому в КНДР заборонили хот-доги

40-річний диктатор стверджує, що хот-дог – "занадто західна" страва. Тепер продаж цього популярного фаст-фуду буде вважатися актом державної зради.

Будь-хто, кого спіймають на торгівлі хот-догами на вулицях або на приготуванні цієї страви вдома, ризикує опинитися у трудовому таборі.



У Північній Кореї заборонили хот-доги / Pexels

Крім цього, на ринку припинився продаж будае-джіґе. Продавець із КНДР повідомив газеті The Sun, що поліція Північної Кореї та керівництво місцевого ринку пригрозили, що закриватимуть тих, кого спіймають на продажі пікантної їжі.

Довідка. Budae-jjigae – гостре південнокорейське рагу. Звичайні інгредієнти включають шинку, ковбасу, м'ясну консерву, запечені боби, кімчі, локшину швидкого приготування, гочуджан (пасту з червоного перцю чилі) і сир. Ця страва потрапила у КНДР із Південної Кореї у 2017 році.



Цю смакоту у Північній Кореї більше не продають / Вікіпедія

Заборона на продаж цих страв є частиною постійних зусиль режиму Північної Кореї придушити те, що він вважає "занепадницькою, капіталістичною культурою".

Покарання за розлучення у Північній Кореї посилили

Кім Чен Ин також наказав відправляти пари, які розлучаються, до трудових таборів. Раніше до трудового табору відправляли лише того, хто першим подав на розлучення. Проте з цього місяця каратимуть обидві сторони.

Тиран вважає розірвання шлюбу "антисоціалістичним злочином". Тепер такі "злочинці" перебуватимуть у трудових таборах 6 місяців. Крім цього, жінкам потенційно може загрожувати більший термін.