Проєкт створили з надією залучити заможних туристів, повідомляє Daily Mirror.

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Що відомо про майбутній курорт КНДР

Його збудували на узбережжі Японського моря на Кальмасському півострові, неподалік міста Вонсан. Це приблизно за 200 кілометрів на схід від столиці Пхеньян.

Піщаний пляж простягається на 4 кілометри.



Проєкт курорту Вонсан-Калтма / Корейське центральне інформаційне агентство



Курорт Вонсан-Кальма / Корейське центральне інформаційне агентство

Будувати курорт почали ще у 2018 році на місті колишнього ракетного майданчика. Роботи зупинили під час пандемії, а згодом у деяких будинках заселилися бездомні.

Однак тепер влада вирішила добудувати курорт й розраховує на наплив іноземних туристів.

Курорт Вонсан-Кальма: показуємо на карті

Коли запустять курорт і хто туди зможе потрапити

КНДР планує відкрити Вонсан-Кальма до травня 2025 року.

Найімовірніше, основну частину відвідувачів становитимуть росіяни та китайці. Скоріше за все, британців чи американців там буде важко побачити.

Експерти переконані, що заманити іноземних відпочивальників у КНДР буде непросто.

Враховуючи, що від 150 000 до 200 000 іноземних туристів відвідували країну щорічно до Covid, Вонсан буде сильно залежати від внутрішнього туризму,

– переконаний експерт з КНДР Джейкоб Богл.

Проте навіть відносно невелика кількість відвідувачів може "влетіти в копієчку" владі. Адже при будівництві об'єкта виникали серйозні труднощі, зокрема з паркуванням і каналізацією.

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