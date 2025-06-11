Некоторые основные дороги ЮАР полностью закрыты. Также в стране масштабные отключения света. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Последствия непогоды в ЮАР в июне 2025 года

Из-за штормов и наводнений без электричества в ЮАР остались около 500 000 домов. Хуже всего ситуация в Восточной Капской провинции и провинции Квазулу-Натал.

В Восточной Капской провинции наводнением смыло школьный автобус. Сейчас правоохранители до сих пор не знают, сколько детей было в транспорте, но трех школьников уже нашли. К счастью, живыми. С наступлением ночи спасательные работы прекратили и возобновили утром среды.

В другом районе, О. Р. Тамбо, наводнение унесло жизни семи человек. А возле прибрежного города Ист-Лондон перевернулся микроавтобус с пассажирами – водитель не справился с управлением, когда пытался уклониться от падения дерева.



Снег в Южной Африке в июне / фото Africa Facts Zone в X

Кроме того, из-за сильных снегов на дорогах застряли машины и грузовики. Это привело к огромным заторам.



Снег в Южной Африке в июне / фото Africa Facts Zone в X

Зато судна, которые находятся в водах ЮАР, имеют проблемы с навигацией из-за ветров и высоких волн.

Следует отметить, что снегопады и наводнения летом – нормальное явление в ЮАР, поскольку с июня по август там зима. Однако изменения климата привели к более сильным стихийным бедствиям в стране.

Тем временем в Европу в начале июня пришла рекордная жара, которая создала экстремальные условия для здоровья людей.