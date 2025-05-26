Вулкан на Гавайях извергает лаву на высоту 300 метров: невероятное видео жуткого явления

Говорится о вулкане Килауэа, который является самым молодым на Гавайских островах. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Hawaii News Now.

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На Гавайях масштабное извержение вулкана

Килауэа начал активно извергать лаву в день воскресенья, 25 мая.

По данным Гавайской вулканологической обсерватории, в некоторых районах фонтаны лавы достигали высоты до 300 метров.

Следует отметить, что это извержение продолжается еще от 23 декабря. Последняя активность – это уже 23-й эпизод с того времени.

Предыдущий эпизод активности состоялся утром 16 мая, а закончился примерно через 10 часов.

Масштабное извержение вулкана Килауэа: смотрите видео

Справка. Килауэа расположен на Гавайско-императорском хребте, его высота – 1 247 метра. Это самый активный вулкан в мире. Самое масштабное извержение вулкана в истории произошло в 1959 году – тогда фонтаны лавы взлетали на высоту 600 метров.

Также недавно извержение вулкана произошло в Японии – пепел покрыл целый город.