15 мая на вулкане произошло аж три извержения. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Watchers.

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Какая ситуация сейчас возле вулкана Сакурадзима

В течение четверга вулкан извергся трижды. После первого извержения вверх поднялся столб пепла, который взлетел на высоту более 2400 метров над уровнем моря и двинулся на юго-восток.

Уже после второго извержения пепел поднялся на высоту более 4 200 метров.

Третий столб дыма поднялся на более 3 600 метров над уровнем моря.

Через некоторое время пепел начал падать на город Кагосима, из-за чего видимость на улицах значительно ухудшилась.

Пепел выпал на город Кагосима: смотрите видео

Синоптики прогнозируют, что при определенных ветровых условиях пепел может задеть и соседнюю префектуру Миядзаки.

Следует отметить, что вулкан Сакурадзима постоянно извергается с марта 2017 года. Взрывная активность зафиксирована на вершине Минамидаке.

Как извергается вулкан Сакурадзима: смотрите видео

Сейчас уровень вулканической угрозы по японской пятибалльной шкале остается на отметке 3. Это означает, что людям запрещено подходить к кратеру ближе чем на километр.