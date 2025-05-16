15 мая на вулкане произошло аж три извержения. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Watchers.
Смотрите также В Малайзии слоненка сбил грузовик: сеть растрогала реакция мамы-слонихи
Какая ситуация сейчас возле вулкана Сакурадзима
В течение четверга вулкан извергся трижды. После первого извержения вверх поднялся столб пепла, который взлетел на высоту более 2400 метров над уровнем моря и двинулся на юго-восток.
Уже после второго извержения пепел поднялся на высоту более 4 200 метров.
Третий столб дыма поднялся на более 3 600 метров над уровнем моря.
Через некоторое время пепел начал падать на город Кагосима, из-за чего видимость на улицах значительно ухудшилась.
Пепел выпал на город Кагосима: смотрите видео
Синоптики прогнозируют, что при определенных ветровых условиях пепел может задеть и соседнюю префектуру Миядзаки.
Следует отметить, что вулкан Сакурадзима постоянно извергается с марта 2017 года. Взрывная активность зафиксирована на вершине Минамидаке.
Как извергается вулкан Сакурадзима: смотрите видео
Сейчас уровень вулканической угрозы по японской пятибалльной шкале остается на отметке 3. Это означает, что людям запрещено подходить к кратеру ближе чем на километр.