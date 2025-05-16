15 травня на вулкані сталося аж три виверження. Про це пише 24 Канал із посиланням на The Watchers.

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Яка ситуація зараз біля вулкана Сакурадзіма

Впродовж четверга вулкан вивергнувся тричі. Після першого виверження вгору піднявся стовп попелу, який злетів на висоту понад 2400 метрів над рівнем моря і рушив на південний схід.

Вже після другого виверження попіл піднявся на висоту понад 4 200 метрів.

Третій стовп диму піднявся на понад 3 600 метрів над рівнем моря.

Через деякий попіл почав падати на місто Кагосіма, через що видимість на вулицях значно погіршилася.

Попіл випав на місто Кагосіма: дивіться відео

Синоптики прогнозують, що за певних вітрових умов попіл може зачепити й сусідню префектуру Міядзакі.

Слід зазначити, що вулкан Сакурадзіма постійно вивергається з березня 2017 року. Вибухова активність зафіксована на вершині Мінамідаке.

Як вивергається вулкан Сакурадзіма: дивіться відео

Нині рівень вулканічної загрози за японською п'ятибальною шкалою залишається на позначці 3. Це означає, що людям заборонено підходити до кратера ближче ніж на кілометр.