Вулкан на Гаваях вивергає лаву на висоту 300 метрів: неймовірне відео моторошного явища

Мовиться про вулкан Кілауеа, який є наймолодшим на Гавайських островах. Про це пише 24 Канал із посиланням на Hawaii News Now.

Дивіться також Люди тікали, а пил знерухомив околиці: у Китаї обвалилася одна з найзнаковіших веж

На Гаваях масштабне виверження вулкана

Кілауеа почав активно вивергати лаву в день неділі, 25 травня.

За даними Гавайської вулканологічної обсерваторії, у деяких районах фонтани лави досягали висоти до 300 метрів.

Слід зазначити, що це виверження триває ще від 23 грудня. Остання активність – це вже 23-й епізод з того часу.

Попередній епізод активності відбувся зранку 16 травня, а закінчився приблизно через 10 годин.

Масштабне виверження вулкана Кілауеа: дивіться відео

Довідка. Кілауеа розташований на Гавайсько-імператорському хребті, його висота – 1 247 метра. Це найактивніший вулкан у світі. Наймасштабніше виверження вулкана в історії сталося у 1959 році – тоді фонтани лави злітали на висоту 600 метрів.

Також нещодавно виверження вулкана відбулося в Японії – попіл вкрив ціле місто.