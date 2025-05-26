Вулкан на Гаваях вивергає лаву на висоту 300 метрів: неймовірне відео моторошного явища

Мовиться про вулкан Кілауеа, який є наймолодшим на Гавайських островах. Про це пише 24 Канал із посиланням на Hawaii News Now.
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На Гаваях масштабне виверження вулкана
Кілауеа почав активно вивергати лаву в день неділі, 25 травня.
За даними Гавайської вулканологічної обсерваторії, у деяких районах фонтани лави досягали висоти до 300 метрів.
Слід зазначити, що це виверження триває ще від 23 грудня. Остання активність – це вже 23-й епізод з того часу.
Попередній епізод активності відбувся зранку 16 травня, а закінчився приблизно через 10 годин.
Масштабне виверження вулкана Кілауеа: дивіться відео
Довідка. Кілауеа розташований на Гавайсько-імператорському хребті, його висота – 1 247 метра. Це найактивніший вулкан у світі. Наймасштабніше виверження вулкана в історії сталося у 1959 році – тоді фонтани лави злітали на висоту 600 метрів.
Також нещодавно виверження вулкана відбулося в Японії – попіл вкрив ціле місто.