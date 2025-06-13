К сожалению, пострадали многовековые монастыри. Об этом сообщили греческие власти в пятницу, сообщает 24 Канал со ссылкой на AP.

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Землетрясение повредило многовековые монастыри на горе Афон

Недавние подземные толчки привели к "серьезным трещинам" в куполе монастыря Ксенофонт, значительного сооружения, датируемого концом Х века.

Министерство культуры сообщило, что подземные толчки также вызвали повреждение религиозных фресок на этом объекте, а также в нескольких других местах.



Гора Афон / Фото Cato Rolea

Гора Афон, которую часто называют Святой Горой, имеет большое значение как религиозное место для православных христиан. Эта полуавтономная монашеская республика является домом для 20 православных монастырей. Там до сих пор поддерживают строгие традиции под греческим суверенитетом, например, давний запрет на въезд женщин на территорию.

Мы полностью осознаем огромное археологическое, историческое и духовное значение горы Афон, и мы гарантируем, что все повреждения будут устранены в соответствии с научными и этическими стандартами,

– сказала министр культуры Лина Мендони.

Реставрационные работы планируют расширить и ускорить, сосредоточившись на укреплении конструкций и ремонте произведений искусства. Ожидается, что комплексная оценка повреждений будет завершена на следующей неделе.

Тем временем в ЮАР пришло стихийное бедствие – там сильные снегопады и наводнения.