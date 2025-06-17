Чрезвычайные службы работают над тем, чтобы справиться с ситуацией и обеспечить безопасность людям. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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В Греции масштабный лесной пожар возле Афин

В понедельник, 16 июня, около 120 пожарных были направлены в село Ано Сули, расположенного примерно в 40 километрах от Афин, для борьбы с лесным пожаром. В борьбе с огнем им помогали 17 самолетов и 30 пожарных машин.

Власти издали приказ об эвакуации жителей Ано Сули и соседнего города Марафон, призывая их покинуть свои дома ради безопасности.

Местные СМИ распространяют в социальных сетях кадры тушения пожара, поскольку борьба с лесной стихией продолжается.

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Лесные пожары в Греции

В последние годы лесные пожары все чаще становятся характерной летней чертой Греции. Страна борется с последствиями изменения климата, которая привела к повышению температуры и уменьшению количества осадков, что значительно повышает риск возникновения лесных пожаров.

Только в 2023 году греческие власти сообщили о более 8 000 лесных пожаров, что подчеркивает насущную потребность в эффективных мерах по борьбе с этим нарастающим экологическим кризисом.

К слову, ранее на горе Афон в Греции произошло землетрясение – стихия нанесла серьезные повреждения многовековым монастырям.