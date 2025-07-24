Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN та The Guardian.

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Що відомо про авіаудари між Таїландом та Камбоджею?

Журналісти зазначили, що Таїланд ударив зі своїх винищувачів проти камбоджійських військових цілей уздовж спірного кордону. Ця атака сталася через день після того, як тайський солдат втратив ногу внаслідок вибуху на міні.

Друге регіональне військове командування Таїланду на північному сході повідомило у фейсбуці про розгортання винищувачів F-16. Воно також заявило про "знищення" двох камбоджійських регіональних військових штабів.

Заступник речника армії Таїланду полковник Річа Суксуванонт заявив, що авіаудари були спрямовані лише на військові цілі.

Міністерство оборони Камбоджі підтвердило, що авіаудари Таїланду вразили її територію, і заявило, що "рішуче відповість". У Пномпені також назвали ці дії "жорстокою, варварською та насильницькою військовою агресією" з боку Таїланду.

Яка ситуація на кордоні між державами?

За словами військових чиновників, раніше у четвер уздовж спірного кордону спалахнули збройні зіткнення між тайськими та камбоджійськими силами.

Обстріли на кордоні Таїланду та Камбоджі: дивіться відео

Вони почалися рано вранці, коли тайські військові заявили, що камбоджійські війська обстріляли тайську армійську базу в районі поблизу стародавнього храму Та Муен Тхом, який розташований на спірній території на півдні провінції Сурін Таїланду та на північному заході Камбоджі.

За словами тайців, Камбоджа запустила безпілотний літальний апарат перед храмом, перш ніж відправити війська зі зброєю. Камбоджійська сторона це спростовує, натомість наполягає, що першими відкрили вогонь саме тайські солдати.

Камбоджійських військових також звинуватили у вогні з важкого озброєння по цивільному району в сусідньому районі Кап Чоенг у провінції Сурін.

На місці обстрілу видно дим: дивіться відео

За даними міністерства охорони здоров'я Таїланду, дві лікарні в провінції Сурін у Таїланді, розташовані поблизу місця зіткнення, розпочали евакуацію пацієнтів. У мережі також поширили кадри, як сторони обстрілюють одна одну з реактивних систем залпового вогню. Сторони обстрілюють одна одну з РЗСВ: дивіться відео Повідомлялося про зіткнення у шести місцях вздовж спірного кордону, що межує з північно-східним регіоном Таїланду. Таїланд також закриває всі пункти пропуску на кордоні з Камбоджею. Як коментують бойові дії у Бангкоку та Пномпені?

Речник Міністерства оборони Камбоджі заявив, що їхні війська діяли в порядку самооборони після нічим спровокованого вторгнення тайських солдатів.

Прем'єр-міністр Камбоджі Хун Манет заявив у фейсбуці, що Таїланд атакував позиції армії біля двох храмів у провінції Оддар Меанчей, а також у провінціях Преах Віхеа в Камбоджі та Убонратчатхані в Таїланді.

Камбоджа завжди дотримувалася позиції мирного розв'язання проблем, але в цьому випадку у нас немає іншого вибору, окрім як відповісти збройною силою на збройну агресію,

– сказав прем'єр-міністр.

Хун Мане також закликав громадян Камбоджі зберігати спокій.

Що відомо про жертв та постраждалих?

Внаслідок атаки, за словами тайської сторони, було поранено троє мирних жителів, включно із 5-річним хлопчиком. Тайська влада негайно евакуювала жителів з цього району.

Окрім того, за даними уряду Таїланду, щонайменше два тайські мирні жителі загинули, а 7 солдатів зазнали поранень внаслідок стрілянини та артилерійського обстрілу.

Конфлікт на кордоні між Таїландом і Камбоджею триває вже десятки років, однак останніми тижнями ситуація суттєво загострилася.

23 липня Таїланд відкликав свого посла з Камбоджі та вислав камбоджійських дипломатів – після інциденту, в якому тайський військовий втратив кінцівки через вибух міни. Таїланд звинувачує сусідів у новому мінуванні прикордонної території. Камбоджа ці звинувачення відкидає й нагадує, що її земля досі всіяна мільйонами мін, залишених після тривалих громадянських війн.