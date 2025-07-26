Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также Таиланд нанес авиаудар по Камбодже: более 100 000 человек эвакуированы из-за боев на границе

Что известно о конфликте Камбоджи и Таиланда в субботу?

Утро 26 июля в Таиланде началось с прорыва войск Камбоджи. В ответ на действия врага Таиланд провел контроперацию. Столкновение сил произошло в трех точках приграничного региона страны.

В Бангкоке подытожили, что за три дня боевых действий Таиланд потерял по меньшей мере 19 человек, 6 из которых были военнослужащими. Ранения получили около 60 человек. Камбоджийская сторона взамен говорит, что ей известно о 13 своих погибших гражданах.

Из-за конфликта стран было объявлено чрезвычайное положение. Из-за опасности эвакуировали более 100 тысяч мирных жителей. Оставаться дома им опасно, ведь бои проходят с применением боевой авиации, артиллерии и ракетных систем.

К слову, полномасштабные столкновения на границе Камбоджи и Таиланда происходят впервые с 2011 года. Эскалация началась после убийства солдата из Камбоджи и ранения двух тайских военных. Страны агрессивно действуют якобы для самообороны. Таиланд требует прекратить боевые действия, что позволит начать переговоры о мире с Камбоджей.

Заметим! Конфликт стран возник на исторической почве, а именно из-за определения точного прохождения государственной границы. Такие споры продолжаются с начала ХХ века. Особенно чувствительным для обеих сторон является вопрос принадлежности района храма Преах Вихеа.

Сейчас условий для завершения конфликта между Камбоджей и Таиландом нет. Аналитики считают, что дальнейшие боевые действия могут вызвать проблемы во взаимодействии в рамках АСЕАН.

Таиланд говорит, что возобновление боев началось после того, как камбоджийцы первыми открыли огонь. Но в Пномпене говорят, что перестрелку начали тайцы. По состоянию на сейчас граница между странами закрыта.