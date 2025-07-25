Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Hindustan Times. Таиланд ввел военное положение в восьми приграничных районах из-за артиллерийских обстрелов со стороны Камбоджи.

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Таиланд ввел военное положение в приграничных районах с Камбоджей

В Бангкоке уже предупредили: ситуация может перерасти в войну.

Таиланд официально объявил военное положение в семи районах провинции Чантабури и одном районе провинции Трат, граничащих с Камбоджей. Причина – эскалация вооруженного конфликта, во время которого стороны обменивались артиллерийскими ударами.

Командование пограничной обороны сообщило, что решение приняли из-за попыток Камбоджи прорваться на территорию Таиланда. Эти события развернулись на фоне дипломатического напряжения между двумя государствами из-за спорных пограничных территорий.

Что говорят в Бангкоке?

Исполняющий обязанности премьера Таиланда Фумтам Вечаячай заявил, что страна до сих пор пыталась решить конфликт мирным путем, однако теперь армия имеет разрешение действовать немедленно в случае угрозы.

Мы пытались идти на компромисс, поскольку мы соседи, но теперь дали указание военным действовать немедленно,

– подчеркнул Вечаячай.

В Таиланде не исключают, что конфликт может перерасти в полномасштабную войну.