Про це написав лідер США у Truth Social, передає 24 Канал.
Дивіться також США можуть захопити Гренландію: у The Economist пояснили, які критичні наслідки це матиме
У чому Трамп звинуватив Данію?
В неділю, 18 січня, Дональд Трамп заявив, що Штати готові усунути російську загрозу в Гренландії, оскільки Данія не змогла зробити цього протягом 20 років.
НАТО вже 20 років повторює Данії, що ви повинні усунути російську загрозу з Гренландії. На жаль, Данія не змогла нічого з цим вдіяти. Тепер настав час, і це буде зроблено,
– написав він у соцмережі.
Водночас ані Данія, ані НАТО наразі цієї заяви не коментували.
Трамп прагне отримати Гренландію: що про це відомо?
Президент США неодноразово заявляв про бажання купити острів через "питання нацбезпеки" Штатів та загрозу з боку Росії та Китаю.
Бажання США отримати контроль над Гренландією викликало різку реакцію у Європі. Лідери Франції, Німеччини, Великої Британії, Італії, Іспанії, Польщі та Данії виступили на підтримку Копенгагена, наголосивши, що безпека в Арктиці має забезпечуватися спільно в межах НАТО.
Дональд Трамп запровадив тарифи проти країн, які не погодяться з анексією Гренландії, під час круглого столу в Білому домі. Мовиться про мита на продукти та товари з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів та Фінляндії.
Крім того, починаючи з 1 лютого 2026 року, з усіх вищезазначених держав стягуватиметься мито у розмірі 10% на всі товари, що постачаються до Сполучених Штатів Америки.