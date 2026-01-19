Про це написав лідер США у Truth Social, передає 24 Канал.

У чому Трамп звинуватив Данію?

В неділю, 18 січня, Дональд Трамп заявив, що Штати готові усунути російську загрозу в Гренландії, оскільки Данія не змогла зробити цього протягом 20 років.

НАТО вже 20 років повторює Данії, що ви повинні усунути російську загрозу з Гренландії. На жаль, Данія не змогла нічого з цим вдіяти. Тепер настав час, і це буде зроблено,

– написав він у соцмережі.

Водночас ані Данія, ані НАТО наразі цієї заяви не коментували.

Трамп прагне отримати Гренландію: що про це відомо?