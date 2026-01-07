Ідея перетворити Гренландію на стратегічний форпост США в Арктиці набула нового імпульсу після недавнього арешту венесуельського лідера Ніколаса Мадуро в США. Подробиці розповідає 24 Канал із посиланням на матеріал агенції Reuters.

Актуально Скарби під льодом і покинута ядерна база: цікаві факти про Гренландію, на яку зазіхнув Трамп

Як у Вашингтоні прагнуть отримати Гренландію?

Сама Гренландія неодноразово заявляла, що не бажає входити до складу Сполучених Штатів.

Однак за даними журналістів Reuters, Трамп вважає придбання острова пріоритетом національної безпеки, необхідним для стримування супротивників у арктичному регіоні.

Президент і його команда обговорюють широкий спектр можливостей для реалізації цієї важливої зовнішньополітичної мети. Звісно, використання армії США завжди є одним з інструментів, доступних верховному головнокомандувачу,

– йдеться в заяві Білого дому.

Високопосадовець адміністрації, який говорив на умовах анонімності, розповів, що в Овальному кабінеті ведуться жваві дискусії щодо шляхів отримання Гренландії, а радники аналізують різні сценарії. Рішучі заяви підтримки Ґренландії від лідерів НАТО не зупинили президента.

Серед можливих варіантів, які розглядають у Трампа, пряма купівля острова або укладення Угоди про вільну асоціацію (COFA), яка не передбачатиме повного приєднання території з населенням у 57 тисяч осіб до США. Зазначимо, що ціну можливого придбання не назвали.

Дипломатія та укладення вигідних угод – завжди перший вибір президента. Він обожнює добрі угоди. Тож якщо вдасться домовитися про придбання Ґренландії на взаємовигідних умовах, це точно буде його пріоритетом,

– пояснив чиновник.

США активізувалися в питанні Гренландії: останні новини