Ідея перетворити Гренландію на стратегічний форпост США в Арктиці набула нового імпульсу після недавнього арешту венесуельського лідера Ніколаса Мадуро в США. Подробиці розповідає 24 Канал із посиланням на матеріал агенції Reuters.
Актуально Скарби під льодом і покинута ядерна база: цікаві факти про Гренландію, на яку зазіхнув Трамп
Як у Вашингтоні прагнуть отримати Гренландію?
Сама Гренландія неодноразово заявляла, що не бажає входити до складу Сполучених Штатів.
Однак за даними журналістів Reuters, Трамп вважає придбання острова пріоритетом національної безпеки, необхідним для стримування супротивників у арктичному регіоні.
Президент і його команда обговорюють широкий спектр можливостей для реалізації цієї важливої зовнішньополітичної мети. Звісно, використання армії США завжди є одним з інструментів, доступних верховному головнокомандувачу,
– йдеться в заяві Білого дому.
Високопосадовець адміністрації, який говорив на умовах анонімності, розповів, що в Овальному кабінеті ведуться жваві дискусії щодо шляхів отримання Гренландії, а радники аналізують різні сценарії. Рішучі заяви підтримки Ґренландії від лідерів НАТО не зупинили президента.
Серед можливих варіантів, які розглядають у Трампа, пряма купівля острова або укладення Угоди про вільну асоціацію (COFA), яка не передбачатиме повного приєднання території з населенням у 57 тисяч осіб до США. Зазначимо, що ціну можливого придбання не назвали.
Дипломатія та укладення вигідних угод – завжди перший вибір президента. Він обожнює добрі угоди. Тож якщо вдасться домовитися про придбання Ґренландії на взаємовигідних умовах, це точно буде його пріоритетом,
– пояснив чиновник.
США активізувалися в питанні Гренландії: останні новини
Представники адміністрації наголошують на важливості острова для США через поклади корисних копалин, необхідних для високотехнологічного та військового виробництва. Ці ресурси досі не розробляються через брак робочої сили, інфраструктури та інші труднощі.
Сам Трамп нещодавно підкреслив, що Гренландія має критичне значення для нацбезпеки країни, адже в прилеглих водах постійно перебувають численні російські та китайські судна.
Тим часом лідери провідних європейських держав і Канади висловили солідарність із Гренландією, заявивши, що арктичний острів належить виключно його мешканцям. Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен застерегла, що потенційна атака США на Ґренландію за президентства Трампа може спричинити розвал Північноатлантичного альянсу.
Цікаво, що днями дружина одного з високопосадовців, близьких до Білого дому, опосередковано натякнула на потенційну нову "ціль" американської адміністрації. Мова про Кеті Міллер, яка розмістила в соцмережах фото Ґренландії з накладеним на нього прапором Сполучених Штатів.