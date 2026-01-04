Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Дональда Трампа для The Atlantic.

До теми Неоднозначний натяк на анексію: дружина радника Трампа виклала мапу Гренландії з прапором США

Що сказав Трамп щодо претензій на Гренландію?

Президент США Дональд Трамп заявив, що Гренландія має ключове значення для національної безпеки Сполучених Штатів.

Американський лідер наголосив, що Гренландія "оточена російськими та китайськими кораблями", а тому має критичне значення для обороноздатності США.

Нам справді потрібна Гренландія,

– сказав Трамп.

Водночас журналісти поцікавилися, чи може потенційна атака на Венесуелу свідчити про готовність США вдатися до військових дій і щодо Гренландії. У відповідь Трамп порадив самому острову оцінити ситуацію.

"Їм доведеться вирішити це самим. Я справді не знаю… Ви знаєте, на той момент я не мав на увазі Гренландію. Але нам вона потрібна абсолютно. Нам вона потрібна для оборони", – заявив президент США.

Коли Трамп почав говорити про Гренландію?