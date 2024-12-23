Дональд Трамп призначив Кеннета Говері послом США в Данії та побажав, щоб Гренландія опинилась під контролем США. Про це пише 24 Канал із посиланням на соцмережу Truth Social.

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Це є необхідністю.

За першої каденції Трампа Говері був послом у Швеції.

За словами політика, співзасновник PayPal та венчурного фонду Founders Fund, Говері "перетворив американські інновації та технологічне лідерство на глобальні історії успіху". Він вважає, що цей досвід буде безцінним у представленні інтересів США за кордоном.

З метою забезпечення національної безпеки та свободи в усьому світі Сполучені Штати Америки вважають, що володіння і контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю,

– написав Трамп.

США неодноразово намагались купити Гренландію. вважається, що там є родовища золота.

Гренландія має тісні зв'язки із Євросоюзом та отримує від нього фінансування. Вона має статус заморської автономії Данії.