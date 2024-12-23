Дональд Трамп назначил Кеннета Говери послом США в Дании и пожелал, чтобы Гренландия оказалась под контролем США. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на соцсеть Truth Social.
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Это является необходимостью.
При первой каденции Трампа Говери был послом в Швеции.
По словам политика, соучредитель PayPal и венчурного фонда Founders Fund, Говери "превратил американские инновации и технологическое лидерство в глобальные истории успеха". Он считает, что этот опыт будет бесценным в представлении интересов США за рубежом.
В целях обеспечения национальной безопасности и свободы во всем мире Соединенные Штаты Америки считают, что владение и контроль над Гренландией является абсолютной необходимостью,
– написал Трамп.
США неоднократно пытались купить Гренландию. считается, что там есть месторождения золота.
Гренландия имеет тесные связи с Евросоюзом и получает от него финансирование. Она имеет статус заморской автономии Дании.