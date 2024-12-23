Дональд Трамп назначил Кеннета Говери послом США в Дании и пожелал, чтобы Гренландия оказалась под контролем США. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на соцсеть Truth Social.

Смотрите также "Глава ЦРУ не ездит прощаться": с какой миссией Бернс мог посетить Киев

Это является необходимостью.

При первой каденции Трампа Говери был послом в Швеции.

По словам политика, соучредитель PayPal и венчурного фонда Founders Fund, Говери "превратил американские инновации и технологическое лидерство в глобальные истории успеха". Он считает, что этот опыт будет бесценным в представлении интересов США за рубежом.

В целях обеспечения национальной безопасности и свободы во всем мире Соединенные Штаты Америки считают, что владение и контроль над Гренландией является абсолютной необходимостью,

– написал Трамп.

США неоднократно пытались купить Гренландию. считается, что там есть месторождения золота.

Гренландия имеет тесные связи с Евросоюзом и получает от него финансирование. Она имеет статус заморской автономии Дании.