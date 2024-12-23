Об этом рассказал 24 Каналу генерал армии и экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, предположив, какую именно функцию должен был выполнить Билли Бернс во время встречи с руководством Украины. Также действующий Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Украина стоит перед принятием "фундаментального решения" относительно "продолжения борьбы" или переговоров и попытки "довести это до прекращения огня".

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ЦРУ глубоко владеет ситуацией

Маломуж отметил, что глава ЦРУ не ездит прощаться к президенту Украины. Обычно такой визит связан с его функцией передать от имени еще действующего президента США Джозефа Байдена важную информацию.

Речь идет, предположительно, об актуальных проблемах, связанных с помощью Украине, а также с возможными сценариями развития событий. ЦРУ имеет определенную информацию о России, и в контексте этого может представить возможные модели урегулирования ситуации в нашей стране,

– подчеркнул он.

Бернс, по его мнению, мог довести до руководства Украины ситуацию относительно объединения усилий старой и новой администраций Белого дома не только в плане поддержки Украины, но и возможного давления на Россию. Все эти вопросы надо было согласовать с президентом Украины.

"Это комплексный, глобальный и принципиально важный для переходного периода визит. В то же время это не самостоятельный визит Бернса, который выступает не от ведомства, а от государства – Соединенных Штатов Америки. Он является конкретным посланником Байдена", – сказал экс-руководитель Службы внешней разведки Украины.

В Киеве, наверняка, была представлена переходная модель деятельности в кооперации с новой администрацией, в частности, в оборонной сфере по формирования сил и средств противостояния с Россией, привлечения оперативных аргументов давления Запада и модели выхода на мир.

К слову. Билл Бернс, возглавлявший ЦРУ с марта 2021 года, посещал Киев в начале 2022 года – за несколько недель до полномасштабного вторжения России в Украину. Также он последовательно поддерживал предоставление Киеву помощи и даже обращался с соответствующим призывом к Конгрессу.

Также Бернс мог передать информацию о возможных угрозах со стороны России, планов Владимира Путина и лидеров других стран. Украина, по мнению Маломужа, должна была бы учесть эти данные, готовя стратегические решения по обороне и дипломатии.

Приезд директора ЦРУ в Киев также имеет положительное значение в плане того, какие программы поддержки будут направлены Украине еще во времена действующей администрации Белого дома. Речь идет о вооружении, технике, боеприпасах,

– сказал генерал армии.

Также, вероятно, Бернс сообщил, какие оперативные средства будут привлечены в контексте поддержки Украины и какие позиции по этому вопросу уже согласованы с новой администрацией Трампа, будущим главой ЦРУ, будущим Госсекретарем.

Поскольку ЦРУ глубоко владеет ситуацией в России, оно знает о планах Кремля и часть этой информации была доведена до Украины,

– подчеркнул Николай Маломуж.

Напомним, что Билл Бернс прибыл в Украину перед тем, как администрация Байдена покинет Белый дом в январе 2025 года. Он встретился с президентом Украины, который отметил, что с начала войны провел с Бернсом много встреч в Украине, США, Европе, о которых публично не сообщалось.

Зеленский назвал визит Бернса в Украину "последним" и заверил, что продолжит сохранять с ним контакт.